Поведение Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле, который пытался провоцировать российскую сторону, негативно сказалось на позиции украинской делегации и фактически привело к ее поражению. Об этом сообщает испанская газета Publico.

«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто дает Москве повод <...> на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — говорится в материале.

Авторы издания также подчеркивают, что подобная инициатива Зеленского, который изначально требовал личного присутствия президента России Владимира Путина, не понравилась американскому лидеру Дональду Трампу. Действия Зеленского спровоцировали очередную волну недоверия к Киеву со стороны РФ.

На Украине заговорили о потере власти Зеленским из-за одного события

На днях президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и допустил возможность достижения реального прекращения огня при условии соблюдения договоренностей Киевом. Это решение Путина последовало после того, как Зеленский при участии стран Запада пытался организовать 30-дневное прекращение огня, поставив просто Россию перед фактом.

В ходе переговоров 16 мая, которые продолжались почти два часа, глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и сообщил о договоренностях сторон представить свое видение будущего прекращения огня. Украинская делегация на переговорах запросила встречу глав государств, и Москва взяла этот вопрос к сведению. Российская сторона также выразила готовность продолжать переговоры с Украиной. До начала переговоров Зеленский заявлял, что российская делегация является «бутафорской», стараясь дестабилизировать обстановку.