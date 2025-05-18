Макрон обратился с призывом к Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен отреагировать на якобы «циничное поведение» российского коллеги Владимира Путина в отношении конфликта на Украине. Его слова приводит BFMTV.

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«На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это. Его избрал американский народ. Он пришел на должность с благородной целью – обеспечить мир, и говорил, что будет привлекать всех к этой цели», – сказал Макрон.

До этого в интервью Дональд Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп полагает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи.

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Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее в США заявили, что Трамп «теряет терпение» в отношении Путина.