В Румынии начался второй тур повторных выборов президента страны

Второй тур выборов президента начался в Румынии. Всего в стране открылись около 19 тыс. избирательных участков.

Они начали работу в 07:00 по местному времени (совпадает с мск) и официально закрываются в 21:00, однако избиратели, которые к тому моменту все еще будут стоять в очереди, смогут проголосовать до 23:59. Безопасность и порядок в местах проведения голосования обеспечивают более 43 тыс. полицейских и жандармов.

Для участия в выборах зарегистрировались почти 18 млн избирателей. За границей голосование началось в пятницу и продолжается три дня.

Высший государственный пост в Румынии оспаривают лидер оппозиционного националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион и проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста.

Эти президентские выборы - повторные. Они проводятся вместо планового голосования, которое было прервано в конце прошлого года Конституционным судом (КС) после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, зафиксированных хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но недоказанного российского вмешательства.

Несмотря на то что этот беспрецедентный шаг вызвал скандал как в Румынии, так и за границей, правительство приняло решение КС к сведению и назначило повторные президентские выборы на 4 и 18 мая 2025 года.