В США захотели надавить на переигравшего Трампа Путина

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Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского и главу США Дональда Трампа, не приехав на переговоры в Стамбул. С таким утверждением выступил бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS.

В США захотели надавить на переигравшего Трампа Путина
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«Поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина», — отметил он.

Ранее США пообещали ввести новые санкции против России, если прогресс на переговорах по Украине не будет достигнут. Американский госсекретарь Марко Рубио напомнил о законопроекте, подготовленном сенаторами Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем, который предусматривает жесткие ограничения в отношении России. По словам главы Госдепа, администрация президента попросила Сенат подождать с принятием закона, но она «не может остановить и не контролирует» сенаторов.

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