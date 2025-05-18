В США захотели надавить на переигравшего Трампа Путина

Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского и главу США Дональда Трампа, не приехав на переговоры в Стамбул. С таким утверждением выступил бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS.

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«Поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина», — отметил он.

Ранее США пообещали ввести новые санкции против России, если прогресс на переговорах по Украине не будет достигнут. Американский госсекретарь Марко Рубио напомнил о законопроекте, подготовленном сенаторами Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем, который предусматривает жесткие ограничения в отношении России. По словам главы Госдепа, администрация президента попросила Сенат подождать с принятием закона, но она «не может остановить и не контролирует» сенаторов.