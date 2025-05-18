На Западе дали совет обеспокоенной «российскими шпионами» Латвии

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял рекомендации разведки Латвии по вычислению «российских шпионов». На эту тему он высказался на своей странице в социальной сети X.

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«Обоснованные опасения или массовый психоз?» — задался он вопросом, посоветовав латышам «поискать русских под кроватью».

Ранее Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) опубликовала ежегодный отчет, в котором перечислила признаки «российских диверсантов». В ведомстве отметили, что потенциальные шпионы имеют неопрятный внешний вид и проблемы с гигиеной, ходят в спортивной одежде и задают местным жителям подозрительные вопросы.

Похожую инструкцию по обнаружению русских диверсантов и шпионов опубликовал французский телеканал LCI. В ней утверждается, что выявить разведчика можно по таким чертам, как короткая стрижка, рюкзак и неопрятный внешний вид.