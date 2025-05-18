Украина будет расплачиваться за неудачную попытку Запада причинить вред России. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

«Мы вновь попытались нанести удар россиянам, но снова потерпели неудачу. Теперь из-за нашего поступка Украину ждет расплата», — написал он.

Малинен также предостерег европейских лидеров, стремящихся к отрытой конфронтации с Россией. По его словам, конфликт приведет к невообразимым разрушениям на континенте.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. Утверждается, что в новом плане будет составлена последовательность действий в первые дни войны.