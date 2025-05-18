В Японии охарактеризовали российских переговорщиков

Члены делегации России на переговорах с Украиной являются профессионалами в своих областях. Так их охарактеризовал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

Он раскритиковал Владимира Зеленского за слова о российских переговорщиках и указал на отсутствие у него какого-либо политического или дипломатического опыта.

Судзуки добавил, что Зеленский «по ошибке выиграл выборы» из-за того, что снялся в ставшем популярным фильме.

«...Российская делегация состоит из профессионалов в своих областях», — добавил парламентарий, слова которого приводит ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал полным провалом поездку Зеленского в Стамбул.