В Японии охарактеризовали российских переговорщиков

Депутат Судзуки назвал профессионалами российских переговорщиков
Члены делегации России на переговорах с Украиной являются профессионалами в своих областях. Так их охарактеризовал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
Он раскритиковал Владимира Зеленского за слова о российских переговорщиках и указал на отсутствие у него какого-либо политического или дипломатического опыта.
Судзуки добавил, что Зеленский «по ошибке выиграл выборы» из-за того, что снялся в ставшем популярным фильме.
«...Российская делегация состоит из профессионалов в своих областях», — добавил парламентарий, слова которого приводит ТАСС.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал полным провалом поездку Зеленского в Стамбул.