Дэвис: Трамп и Путин могут договориться о невыгодной для Украины сделке

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время предстоящего телефонного разговора могут договориться о заключении невыгодной для Украины сделке. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, что разговор двух лидеров может оставить Украину ни с чем.

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"Хорошей сделки для Украины не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать еще хуже", — сказал Дэвис.

Он считает, что Киеву могут предоставить следующий выбор: либо согласиться на переговоры, либо продолжать боевые действия, которые закончатся военным поражением Украины. По мнению эксперта, предстоящий разговор лидеров США и РФ станет поворотной точкой. Дэвис предположил, что понедельник может стать "большим днем". 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится.

Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с Путиным 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговые вопросы. До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу "величайшим торговцем", отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.