Французский канал назвал черты русского шпиона

По данным СМИ, главными чертами русских шпионов являются короткая стрижка, рюкзак и неопрятный внешний вид. Также французское ТВ считает, что русских разведчиков можно вычислить по спортивному телосложению и военной одежде. При этом подозрение должен вызвать человек, который живет в лесу около водоема или в заброшенном здании.

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Также на причастность к российским спецслужбам может указывать наличие российских или белорусских документов. Рожин шутливо предложил добавить к этому списку медведя и балалайку. В апреле Шяуляйский окружной суд в Литве приговорил 83-летнего гражданина страны Эдуардаса Мановаса к 8,5 года лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России.

Отмечается, что Мановас на протяжении долгого времени якобы за денежное вознаграждение собирал и передавал военной разведке России интересующую ее информацию. При этом речь идет о несекретных данных.