Британия создаст гвардию для охраны инфраструктуры

В Великобритании собираются создать внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев. Об этом пишет The Times.

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"В соответствии с планами, выдвинутыми в правительственном стратегическом обзоре обороны (SDR), будет создана внутренняя гвардия для защиты британских электростанций и аэропортов от атак со стороны вражеских государств и террористов", - сообщает издание.

Согласно материалу, добровольцы будут охранять атомные электростанции, телекоммуникационные объекты и интернет-кабели, которые соединяют Соединенное Королевство с остальным миром. За образец для внутренней гвардии возьмут гражданское ополчение 1940 года, которое существовало в стране во время угрозы вторжения со стороны нацистской Германии. 12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме премьер-министра Кира Стармера.

Согласно информации The Times, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. Сейчас премьер-министр сдает его в аренду. На этой неделе стало известно, что 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович поджег частный дом политика в районе Кентиш-Таун и здание, в котором Стармер проживал до этого.

Кроме того, мужчина подпалил автомобиль. 17 мая около 13:45 (15:45 мск) в лондонском аэропорту Лутон полиция задержала второго подозреваемого в причастности к поджогу недвижимости политика.