Конгресс США может ужесточить санкции против Москвы

Американский Конгресс может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет достигнут прогресс на переговорах по мирному урегулированию на Украине, администрация США предупреждала об этом Россию. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.

Его попросили прокомментировать возможность утверждения законопроекта об ужесточении рестрикций в отношении РФ.

"Мы просили [Конгресс] дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса на наших переговорах [по Украине]. Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия [в Конгрессе] предпринимаются", - сказал глава американской дипломатии.

"Мы неоднократно предупреждали Россию в течение почти двух месяцев, что это произойдет, если не будет достигнут прогресс [в деле мирного урегулирования на Украине]. Так что, я думаю, сейчас это становится реальностью", - добавил Рубио.