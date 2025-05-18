Рубио: РФ подготовит документ по Украине с требованиями о прекращении огня

ТАССиещё 1

Госсекретарь США Марко Рубио после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Москва готовит документ с требованиями о прекращении огня на Украине.

Рубио: РФ подготовит документ по Украине с требованиями о прекращении огня
© РИА Новости
"Мы обсудили несколько вещей. Он объяснил мне, что [РФ] будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам, - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News.

- Во время телефонного разговора он сообщил, что они работают над идеями и требованиями, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам".

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