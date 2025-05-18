На Западе оценили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле стали одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ. Как отметил источник американского телеканала CNN, переговоры завершились «положительнее, чем ожидалось», а сам факт встречи двух делегаций свидетельствует о стремлении сторон найти выход из конфликта.

При этом в американской газете The New York Times подчеркнули, что мероприятие в Стамбуле «ознаменовало тактическую победу» российского лидера Владимира Путина. В свою очередь, в испанской газете Público сочли, что Киев продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде Зеленского. Москва явно продемонстрировала преимущество на переговорах в Стамбуле, а главу киевского режима «поджимает время», констатировали в немецком издании Berliner Zeitung.

Состоявшиеся 16 мая в Стамбуле прямые переговоры делегаций России и Украины активно обсуждаются в мировых СМИ. Встреча, инициированная российским лидером Владимиром Путиным, проходила в закрытом режиме во дворце Долмабахче и продлилась менее двух часов.

По данным источников с обеих сторон, представители делегаций общались на русском языке. Одним из итогов встречи стала договорённость об обмене в ближайшее время военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Также каждая из сторон представит своё детальное видение по будущему прекращению огня. Помимо этого, украинские представители запросили прямые переговоры между Путиным и Зеленским.

«Победа для Путина»

В целом, как заявил CNN турецкий чиновник, переговоры прошли в более конструктивном ключе, чем ожидалось.

«(Переговоры. — RT) прошли в более позитивном ключе, чем ожидалось. Они (стороны. — RT) не прибегали к обвинительным формулировкам», — рассказал он.

Собеседник телеканала также сообщил, что украинской делегации чаще требовались перерывы на совещания. Российской команде переговорщиков, «казалось, требовалось меньше консультаций, чем украинской», отметил он.

«Но тот факт, что они (и украинцы, и россияне. — RT) приехали в Стамбул, можно рассматривать как потребность с их стороны найти выход (из конфликта. — RT)», — выразил мнение чиновник.

Между тем в The New York Times отметили, что переговоры начались после нескольких дней «позирования и балансирования на грани», в результате которых «Зеленского переиграли».

«Сама по себе эта встреча стала тактической победой для Путина, которому удалось начать переговоры без необходимости сначала давать согласие на режим прекращения огня на поле боя, чего Украина и практически все её западные сторонники добивались как обязательного условия переговоров», — признают в газете.

В издании также посетовали, что на результативность переговоров имело влияние заявление президента США Дональда Трампа, что не нужно ждать от этой встречи никакого прорыва. При этом он сам ранее поддержал предложенные Путиным переговоры, разместив соответствующий пост в своей соцсети Truth Social.

Схожую оценку относительно баланса сил в Стамбуле дают и в британской газете The Guardian.

«Хотя встреча, по всей видимости, принесла незначительные результаты в плане прекращения конфликта, она стала символической победой для Путина, который отказывался идти на 30-дневное прекращение огня, которого Украина и её западные союзники требовали как условия начала переговоров», — говорится в материале издания.

По мнению автора статьи, российский лидер пытается найти баланс во взаимодействии с американским коллегой, поддерживая проведение мирных переговоров, однако в то же время настаивает на условиях, которые, по сути, равносильны капитуляции Украины.

«Скорее всего, Зеленским такой итог будет воспринят как неудачный», — считают в The Guardian.

В газете напомнили, что последние несколько недель Зеленский провёл, удовлетворяя различные требования США.

«Однако недавние высказывания Трампа, которые обрисовали встречу США и России на высшем уровне как единственный путь к решению конфликта, показали, что ему не удалось повлиять на ход мыслей американского президента», — отмечается в публикации.

Намерения Трампа провести двустороннюю встречу с Путиным также омрачили надежды Киева и его европейских союзников на жёсткие санкции со стороны Трампа в отношении РФ, добавили в The Guardian.

В испанской газете Público отметили, что Зеленский не добился больших успехов, бросив вызов Путину на поединок в Стамбуле.

«Москва не попала в медийную ловушку, предназначенную для того, чтобы возвысить украинского лидера и унизить российского перед всем миром», — пишут в издании.

В Público подчеркнули позицию Кремля, согласно которой сначала нужно устанавливать предварительные контакты на уровне делегаций, а не сразу же заседать на уровне глав государств. В связи с этим в газете назвали ожидаемым провал планов Зеленского добиться личной встречи с Путиным.

«Киев также проявил свою недальновидность, сделав ставку на дипломатию, основанную на театральности Зеленского, имевшую большой успех в Европе, обожающей его спектакли, но провалившуюся с Россией», — отметили в газете.

Теперь у Москвы есть ясная цель, считают в Público, которая заключается в увеличении своего преимущества на поле боя перед переговорами о перемирии.

«И театральные игры Зеленского работают на этот план, так как дают Москве бесценное время, необходимое для того, чтобы улучшить свои военные позиции», — пишут в газете.

Несбывшиеся надежды европолитиков

В свою очередь, в Bloomberg обратили внимание на реакцию европейских политиков после стамбульских переговоров. В агентстве отметили, что европейские чиновники понятия не имеют, что Дональд Трамп скажет дальше об украинском конфликте или в каком положении из-за этого окажутся они сами.

«В частном порядке они жалуются, что разочарованы и озадачены постоянно меняющейся позицией Трампа», — сообщил Bloomberg.

Примечательным в агентстве сочли и разность восприятия Киевом и Москвой формата переговоров в Стамбуле. Там полагают, что Зеленский счёл предложение Путина о прямых контактах за приглашение к встрече лицом к лицу, тогда как российский лидер и не собирался лично участвовать в мероприятии.

«Разница в трактовке предложения Путина о переговорах продемонстрировала разрыв, разделяющий Россию и Украину», — констатировали в Bloomberg.

Между тем вероятная двусторонняя встреча Путина и Трампа без участия Зеленского лишает сна чиновников на Украине, отметили в The Telegraph.

«На такой встрече Путин может полностью завладеть вниманием Трампа, и не будет никаких посредников, которые бы защищали их (украинские. — RT) позиции», — полагают в газете.

К тому же подобный шаг американского лидера в сторону президента России будет расцениваться не только как поощрение Москве, но и как «очередное унижение для европейских лидеров», которые ожидали от президента США более жёстких рестрикций в ответ на неявку Путина в Турцию.

При этом ни украинцы, ни европейцы не сделали никаких предложений относительно того, как приблизить мир, отметили в Berliner Zeitung. Несмотря на их общие призывы к введению новых санкций против России, страны ЕС остаются в «спящем режиме». При этом РФ уже давно переориентировала свою экономику на Восток, а санкции продолжают взвинчивать цены на энергоносители в Германии и тем самым подрывать конкурентоспособность промышленности.

«Поскольку Берлин и Брюссель не в состоянии выступить с дипломатической инициативой, нам придётся ждать и наблюдать, пока Москва и Вашингтон не сблизятся. Однако это также означает, что условия мира будут более жёсткими... Быстрые мирные переговоры в Европе были бы лучшим решением», — считают в газете.

К тому же «время поджимает Зеленского», предупредили в издании.

Слабые позиции главы киевского режима признаёт и Дональд Трамп. В интервью Fox News 16 мая он в очередной раз это повторил.

«Я всегда говорил, что у него нет козырей на руках. И я говорю откровенно: козырей у него нет», — напомнил республиканец.

При этом он опроверг утверждение ведущего о том, что Россия якобы не вовлечена в процесс урегулирования.