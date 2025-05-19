В Европе задумали повлиять на разговор Трампа с Путиным

Европейские чиновники намерены обсудить с Дональдом Трампом ситуацию вокруг конфликта на Украине до его телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 19 мая. Об этом сообщает CNN.

«Европейские чиновники заявили, что они также поговорят с Трампом до его разговора с Путиным, на фоне опасений, что взгляд Трампа на конфликт может быть сформирован тем, с кем он поговорит в последнюю очередь», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров двух стран состоится в 17:00 по московскому времени.

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17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Президент Соединенных Штатов уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.