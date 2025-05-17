Рубио высказался о роли Ватикана в урегулировании на Украине

Ватикан не будет посредником в мирном урегулировании на Украине. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио перед встречей в Риме с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи. Текст беседы опубликовал Госдепартамент.

Главу американской дипломатии спросили, может ли Ватикан стать посредником в деле урегулирования украинского конфликта.

"Я бы не стал называть его посредником, но это определенно то место, куда, как мне кажется, обеим сторонам было бы удобно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не только по посредничеству в установлении мира, но и по обмену пленными", - сказал он.

"Очевидно, что есть ряд стран, которые также предложили это, но мы думаем, что это было бы... Мы будем говорить об этом, о статусе переговоров, об уточнениях после вчерашнего дня (16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, по итогам которых делегации договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить диалог - прим. ТАСС) и о том, как двигаться дальше", - добавил госсекретарь.

Папа римский Франциск называл народы России и Украины братскими

Как сообщила в письменном заявлении руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио провел встречу в том числе с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Они обсудили мирное урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил, что Святой престол готов способствовать поиску путей выхода из кризиса, и призвал стороны к прямому диалогу. Источник ТАСС в Ватикане напомнил, что Святой престол всегда предлагал свое посредничество и ратовал за урегулирование, но это лишь вылилось в гуманитарную миссию Дзуппи, который побывал ранее в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине, а затем еще раз возвращался в Россию.