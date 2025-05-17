СМИ рассказали, каким образом Трамп держит Зеленского в напряжении

Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать атмосферу неопределенности вокруг поставок оружия на Украину, периодически приостанавливая и возобновляя военную помощь в 2025 году, сообщает Bloomberg.

Колумнист издания Макс Хастингс отмечает, что президент США Дональд Трамп продолжает держать главу киевского режима Владимира Зеленского в напряжении из-за неопределенности вокруг объемов и сроков военной помощи, передает РИА «Новости».

По мнению автора, поведение американского лидера остается непредсказуемым не только для Зеленского, но и для всего мира, особенно на фоне отмены визита Трампа в Стамбул в дни переговоров между Россией и Украиной. Хастингс подчеркивает, что неясно, усилит ли Трамп санкции против России или прекратит поддержку Киева.

Журналист также напомнил, что Трамп неоднократно выражал недовольство продолжающимся конфликтом на Украине и личную неприязнь к Зеленскому еще с первого срока, когда тот отказался сотрудничать в вопросе расследования в отношении Хантера Байдена. В материале также говорится, что США уже приостанавливали поставки оружия на Украину в феврале и марте 2025 года, а затем возобновляли их.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность отправить представителей департамента государственной эффективности для аудита выделяемой финансовой помощи на Украину.

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СМИ писали, что украинские чиновники нервничают из-за опасений встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.