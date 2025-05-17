В Лондоне задержали поджигателя дома Стармера

Лондонская полиция задержала второго человека по подозрению в причастности к серии поджогов объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"26-летний мужчина был задержан около 13:45 (15:45 мск - прим. ТАСС) в субботу, 17 мая, в аэропорту Лондона Лутон по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь", - отмечается в заявлении Скотленд-Ярда.

Задержание было осуществлено "сотрудниками контртеррористического подразделения" полиции. Они были привлечены с учетом того, что преступление связано с главой правительства.

Задержанный доставлен в участок и допрашивается. Как уточнили в полиции, задержание связано со всеми тремя случаями поджогов.

Ранее по этому делу был задержан 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. Ему были предъявлены обвинения по трем эпизодам "поджога с целью создания угрозы жизни людей". Он подозревается в причастности к поджогу не только двери частного дома Стармера в районе Кентиш-таун на севере Лондона, в котором сейчас живет сестра жены политика, но и старого автомобиля главы правительства, а также квартиры в районе Ислингтон. Она принадлежала нынешнему премьер-министру с 1991 по 1997 год.

Перечисленные инциденты произошли в период с 8 по 12 мая. Сам Стармер после победы лейбористов на парламентских выборах в июле 2024 года переехал вместе с женой и детьми в резиденцию на Даунинг-стрит.

Лавринович оставлен под стражей, следующее заседание запланировано на 6 июня. Оно пройдет в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.