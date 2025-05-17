МИД ФРГ: активизация действий Израиля в Газе может усугубить положение заложников

Усиление ударов Израиля по сектору Газа несет в себе риск усугубления гуманитарной ситуации в анклаве и ухудшения положения заложников, находящихся в руках палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом журналистам заявил представитель МИД ФРГ.

"Начало нового наземного наступления израильской армии в секторе Газа вызывает глубокую озабоченность как с точки зрения стратегических целей Израиля, так и с точки зрения гуманитарной ситуации в секторе Газа", - заявил представитель ведомства.

При этом он утверждал, что, "как и любое государство, Израиль имеет право на самооборону в рамках действующего международного права".

"Однако нынешний подход может поставить под угрозу жизни оставшихся заложников, включая немцев, которые спустя почти 600 дней все еще опасаются за свою жизнь в темницах ХАМАС", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Крупномасштабное военное наступление Израиля, по его словам, также сопряжено с риском дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации среди населения Газы и положения оставшихся заложников, а также отдаления перспективы столь необходимого долгосрочного прекращения огня.

В связи с этим, как заметил представитель внешнеполитического ведомства, "глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сегодня вновь провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой и находится в тесном контакте с другими партнерами в регионе".

В ночь на субботу израильская армейская пресс-служба заявила, что еврейское государство усилило удары по сектору Газа и начало "мобилизовывать войска для установления оперативного контроля" в районах анклава в рамках "подготовки к расширению операций и выполнению целей войны, включая освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС". В армии отметили, что речь идет о первой фазе ранее анонсированной операции под кодовым названием "Колесницы Гидеона".