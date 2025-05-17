Рубио оценил соглашение об обмене пленными между Москвой и Киевом

Госсекретарь США, высказал мнение о состоявшемся разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В комментарии в соцсети Х Марко Рубио подчеркнул, что настало время положить конец текущей войне, которая уже длится достаточно долго и вызывает серьёзные последствия как для региональной, так и для глобальной стабильности.

На Украине назвали возможные сроки обмена пленными с Россией