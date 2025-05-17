Рубио оценил соглашение об обмене пленными между Москвой и Киевом

Рубио: Вашингтон приветствует соглашение об обмене пленными между Москвой и Киевом
Госсекретарь США, высказал мнение о состоявшемся разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
В комментарии в соцсети Х Марко Рубио подчеркнул, что настало время положить конец текущей войне, которая уже длится достаточно долго и вызывает серьёзные последствия как для региональной, так и для глобальной стабильности.
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«Соединенные Штаты представили сильный мирный план, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Давайте не упустим эту огромную возможность», — написал политик.