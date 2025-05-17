Фицо раскрыл, как бы проголосовал на референдуме по санкциям против РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, общественные деятели в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене ограничительных мер против России.
В общей сложности, петиция собрала 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», — отметил Фицо.
По его мнению, чиновникам ЕС не следует говорить о новых рестрикциях в то время, когда начались переговоры по урегулировании ситуации на Украине.
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