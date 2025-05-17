МИД Египта прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

МИД Египта распространил заявление, посвященное итогам первой сессии переговоров России и Украины в Стамбуле.

В заявлении сказано, что Арабская Республика Египет приветствует прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле, первая сессия которых завершилась накануне.

«Египет считает, что этот шаг является обнадеживающим событием, и надеется, что он откроет путь для восстановления спокойствия, безопасности и стабильности на европейском континенте», — отмечается в документе.

Египетские дипломаты призвали стороны «предпринять дальнейшие шаги по укреплению доверия», чтобы способствовать прекращению огня и достижению политического урегулирования.

Медведев обратился к выдвигающим РФ ультиматум врагам страны

Отмечается, что Египет выступает за мирные средства разрешения конфликта и язык диалога.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган ответил на вопрос, почему президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретились в Стамбуле.