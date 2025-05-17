Трамп назвал дату возможного прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на прекращение огня на Украине после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и представителями Киева и НАТО.

Трамп считает, что предстоящий понедельник может многое решить.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, и возымеет место прекращение огня», — написал американский президент в соцсети Truth Social.

По его словам, он надеется, что «эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была начаться, завершится».

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«Да благословит нас всех Бог!!!» — подытожил Трамп.

В субботу Трамп анонсировал звонок главе России Владимиру Путин. Переговоры планируются в понедельник, 19 мая.