В ФРГ прокомментировали инициативу НАТО по увеличению Бундесвера

Германия не сможет увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. человек в ближайшие годы, пишет немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

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По данным газеты, участники саммита НАТО, который пройдет в Гааге в конце июня, сосредоточатся на наращивании военного производства и увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2032 году.

Одной из тем также станет численность войск альянса. В частности, представители стран НАТО обсудят увеличение численности немецких военнослужащих до 240–260 тыс. человек, что на 60–80 тыс. больше, чем планировалось ранее.

По состоянию на 2025 года численность Бундесвера составляет порядка 183 тыс. Власти страны планировали за счет ряда программ привлечь молодежь в армию и увеличить количество военнослужащих до 203 тыс. человек.

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Эксперты заметили, что основной кадровой проблемой немецкой армии на протяжении многих лет остается низкая привлекательность службы.

Напомним, что обязательная срочная воинская служба была отменена в Германии в 2011 году — спустя 55 лет после ее введения.