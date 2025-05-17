Ташкент накрыла сильная пыльная буря

Сильная пыльная буря накрыла столицу Узбекистана в субботу, передает корреспондент ТАСС.

В Ташкенте поднялся сильный ветер, небо над городом окрасилось в светло-бурый цвет, значительно упала видимость.

В соцсетях и местных Telegram-каналах распространяются кадры деревьев, упавших на автотранспорт.

В МЧС республики на фоне сложных погодных условий напомнили гражданам плотно закрыть двери и окна, избегать деревьев и электрических столбов, а при усилении ветра искать укрытия в зданиях и подземных переходах.