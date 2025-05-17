Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон был унижен во время разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране (Албания). Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!» — указал Филиппо.

Данный эпизод попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в Тиране. Макрон приблизился к Эрдогану, сидевшему за столом, и положил руку поверх руки турецкого лидера. Началась беседа, содержание которой на записи отсутствует. Эрдоган быстро убрал свою руку, но удержал два пальца Макрона. Французскому президенту удалось вырвать один палец из захвата, однако турецкий лидер продолжал держать другой палец Макрона еще как минимум десять секунд, при этом улыбаясь и не поднимаясь с места.

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В конечном итоге лидеры завершили краткий обмен репликами через переводчика, после чего Эрдоган похлопал Макрона по руке, и тот отошел в сторону.