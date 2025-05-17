Названа главная ошибка Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский, стремясь к популярности, ориентируется при принятии решений не на "здравый смысл, стратегическое мышление и национальные интересы", а на "эмоциональный фон и истерику в соцсетях".

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Дмитрук заявил, что "профессиональная деформация шоумена" заставляет Зеленского быть "глубоко зависимым от одобрения публики". В политике, по словам депутата, "такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу".

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По мнению депутата, чрезмерная озабоченность популярностью является одной из главных ошибок Зеленского.