Во время интервью на украинском телевидении Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) забылся и заговорил по-русски, он допустил возможность масштабного обмена военнопленными «1 000 на 1 000» уже на следующей неделе.

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Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) во время интервью украинскому телевидению заговорил по-русски. На вопрос ведущего о возможном обмене военнопленными он произнес: «Ну вы же понима… вразумиете», неожиданно начав фразу на русском языке.

В ходе беседы Буданов также заявил, что масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом в формате «1 000 на 1 000» может пройти на следующей неделе. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются, и стороны близки к завершению подготовки.

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Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс. человек.

СМИ Китая отметили отсутствие рукопожатий и наличие переводчика с украинского на русский на переговорах в Стамбуле.