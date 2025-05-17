В Сербии ожидается рекордная акция

Бывший премьер-министр Сербии и председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что всенародный собор в Нише, проходящий с 16 по 18 мая, станет самым массовым политическим мероприятием последних лет. Событие организовано в поддержку надпартийного движения "За народ и государство", сформированного вокруг курса президента Александара Вучича. По словам Вучевича, участие в соборе призвано продемонстрировать поддержку государственности, национального единства и мирного курса, а также стать ответом на политическую нестабильность, обман и давление на институты власти.

"Вы услышите сильные послания о том, что гражданам надоели блокады [улиц и учебных заведений] и обструкции, что они хотят видеть школьников в школах, студентов - на университетских занятиях. Мы обсудим, как будем защищать сербов в Косове и Метохии, в Республике Сербской, как будут расти зарплаты и пенсии. Семь месяцев у нас украли с помощью уловок и обмана, и когда маски спали, стало ясно, что за всем этим стояла чистая политика", - указал Вучевич изданию "Вечерние новости".

"Мы боремся за то, чтобы сохранить нашу страну и наш народ, чтобы Сербия не стояла на коленях. Нам нужен новый национальный оптимизм, новая сила - и именно это должно принести нам "Движение за народ и государство". Ожидаю рекордное собрание и рад, что нахожусь здесь. Заглушенные свистками, мы забыли о нашем народе в Косове и Метохии и в Республике Сербской и дошли до того, что кто-то угрожает повесить президента и расстрелять патриарха. Я не хочу жить в такой Сербии, где кого-то выгоняют из школ. Именно это, по моему мнению, и есть причина сегодняшнего собора", - подчеркнул глава правящей партии.

В городе Ниш 16 мая стартовал трехдневный всенародный собор, центральное мероприятие которого запланировано на 17 мая. На главной площади города состоится презентация политической платформы "Движение за народ и государство", а с основным обращением выступит президент Сербии Александар Вучич. Глава государства неоднократно подчеркивал, что собранием будет продемонстрирована "достойная Сербия", а также анонсировал участие в мероприятии видных общественных деятелей и ученых, недавно присоединившихся к новому движению.

В рамках собора местные самоуправления, особенно с юга страны, представят культурные, туристические и экономические инициативы, а также проекты в области науки и технологий. Президент Вучич, прибывший в Ниш после участия в саммите Европейского политического сообщества в Тиране, призвал граждан к массовому участию в мероприятии, подчеркнув, что это - акт свободной воли и единения страны. Организаторы подчеркивают, что целью собора является укрепление национального единства, продвижение идеи сильной и суверенной Сербии, а также привлечение новых лиц в политический процесс.