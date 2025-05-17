Трамп намерен 19 мая после беседы с Путиным переговорить по телефону с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен 19 мая после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ещё созвониться с Владимиром Зеленским.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«После я поговорю с Зеленским», — написал он.

Трамп также указал, что после переговоров с Путиным побеседует с представителями стран — членов НАТО.

Ранее Трамп анонсировал беседу с Путиным 19 мая.