Трамп намерен 19 мая после беседы с Путиным переговорить по телефону с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен 19 мая после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ещё созвониться с Владимиром Зеленским.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«После я поговорю с Зеленским», — написал он.
Трамп также указал, что после переговоров с Путиным побеседует с представителями стран — членов НАТО.
Ранее Трамп анонсировал беседу с Путиным 19 мая.