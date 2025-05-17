В США огласили неожиданную делегацию для отправки на Украину

Представителей департамента государственной эффективности (DOGE), который возглавляет Илон Маск, стоит отправить на Украину для проведения аудита использования финансовой помощи. Об этом заявило американское издание American Thinker.

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"Учитывая его (DOGE) безупречную репутацию, следует передать эту работу по проверке департаменту государственной эффективности", — отмечается в статье.

Там добавили, что DOGE мог бы помочь "вернуть миллиарды".

Ранее миллиардер Билл Гейтс обрушился с критикой на Илона Маска из-за сокращения иностранного финансирования, в том числе программ агентства США по международному развитию (USAID). Он назвал Маска убийцей бедных детей в мире