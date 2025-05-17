Сотрудников ведомства Маска DOGE призвали отправить на Украину

Специалистов департамента государственной эффективности (DOGE), который возглавляет бизнесмен Илон Маск, следует отправить на Украину для проведения аудита финансовой помощи со стороны США, пишет American Thinker.

Автор статьи заметил, что Соединенные Штаты выделили на поддержку Украины свыше $350 млрд.

В частности, Министерство обороны получило почти 93 $млрд на персонал, операции и обслуживание, закупки, исследования и разработки; на помощь беженцам было направлено $1,4 млрд; Госдеп и USAID получили $2,4 млрд.

Все эти средства распределялись в рамках различных ведомств, по многолетним контрактам и нуждаются в аудите, отметил обозреватель.

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По его данным, только Пентагон провел частичный аудит распределения средств — специалисты проверили 479 выплат. Он добавил, что удалось подтвердить только 154 из них на общую сумму в $1,1 млрд.

Аналитик заметил, что следует передать задачи по проверке использования средств специалистам DOGE. Он предположил, что DOGE-Ukraine мог бы вернуть миллиарды долларов.