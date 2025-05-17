Axios опубликовал пятичасовую аудиозапись показаний Байдена

Портал Axios опубликовал пятичасовую аудиозапись беседы бывшего американского лидера Джо Байдена с экс-спецпрокурором Робертом Хёром по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Стенограмма показаний была обнародована ранее, но аудиозапись показывает, что бывший глава государства постоянно делал паузы и отвечал невнятно на вопросы экс-спецпрокурора 8 и 9 октября 2023 года. Байден с трудом вспоминал даты, связанные с его пребыванием на посту вице-президента, смертью сына. Он также признался, что, возможно, хотел сохранить секретные документы "просто для потомков". Кроме того, когда его спрашивали о секретных документах, он стал описывать свою поездку в Монголию. При этом в начале интервью экс-президент шутит: "Я молодой человек". В ходе допроса у Байдена обнаружились проблемы с памятью. Его администрация отказывалась публиковать эти записи, объясняя свою позицию тем, что раскрытие такой информации помешает проведению подобных расследований в будущем.

Трамп отреагировал на публикацию аудиозаписи в соцсети Truth Social, подвергнув в очередной раз жесткой критике экс-президента.

"Самое большое преступление заключается в том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы! Я (MAGA!) выиграл выборы с перевесом в миллионы голосов, и все это знают", - написал он.

MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

В феврале прошлого года Хёр по итогам разбирательства принял решение не предъявлять Байдену обвинений, несмотря на доказательства того, что тот умышленно хранил секретные документы. В отчете экс-спецпрокурор указал, что в ходе дачи показаний Байден продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли ряд секретных документов. Они относятся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента США (2009-2017). Позднее аналогичные материалы были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).