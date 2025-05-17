Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.

Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».

«Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.

Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.

Слова фон дер Ляйен назвали безумными

Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.