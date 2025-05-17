Верховный лидер Ирана обвинил Трампа во лжи

Президент США Дональд Трамп солгал, когда заявил, что будет использовать силу для установления мира, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом пишет Shafaq News.

По данным портала, духовный лидер сделал ряд заявления в ходе беседы с педагогами иранских школ, посвященной Дню учителя.

«Трамп сказал, что хочет применить силу для достижения мира, но он солгал. Администрация США на протяжении десятилетий использовала силу только для геноцида, разжигания войны и поддержки наемников», — отметил Хаменеи.

Вместе с тем, уточнил аятолла, силу действительно можно использовать для достижения безопасности. В связи с этим, добавил он, Иран будет работать над «укреплением своей силы».

Иран готов отказаться от ядерного оружия в обмен на снятие всех санкций

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения,

Глава страны заметил, что у Тегерана нет понимания, каким именно из высказываний президента США следует верить.