Хаменеи: США должны уйти с Ближнего Востока

Соединенные Штаты должны перестать вмешиваться в политическую и экономическую жизнь стран Ближнего Востока. Такое мнение выразил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Президент США [Дональд Трамп] предлагает арабским странам модель, при которой, по его же словам, они не смогут прожить и десяти дней без поддержки Вашингтона. Он ведь так и сказал: "Если не будет США, эти страны не продержатся и десяти дней, Америка держит их на плаву", - прокомментировал Хаменеи заявления Трампа в ходе визитов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Слова лидера Ирана приводит его пресс-служба.

"И сейчас, в своих сделках, в поведении, в предложениях он навязывает им ту же модель, стремясь сделать так, чтобы они не могли существовать без США. Но очевидно, что эта модель обречена на провал. По воле народов [Ближневосточного] региона Америка должна уйти - и непременно уйдет", - добавил он.

По мнению Хаменеи, "очагом провокаций, войн и раздоров в этом регионе остается сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) - злокачественная, смертельно опасная опухоль, которая обязательно должна быть устранена".

Трамп совершил свое турне по Ближнему Востоку с 13 по 16 мая. По его итогам американский президент сообщил, что договорился об инвестициях в экономику США в размере $12-13 трлн.