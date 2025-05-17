«Попался, лягушонок!». Эрдоган неожиданно схватил Макрона за палец

Момент рукопожатия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите в Албании стал предметом бурного обсуждения в соцсетях. Президент Эрдоган схватил Макрона за палец и не отпускал продолжительное время, сообщает Oda TV.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в 6-й сессии Европейского политического сообщества (ЕПС), которая состоялась в столице Албании Тиране.

На саммит прибыли многие европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.

«После того, как Макрон приложил руку к руке президента Эрдогана, Эрдоган не отпустил палец Макрона. Этот момент был запечатлен на камеру», — сообщает OdaTV.

На кадрах видно, что Макрон пытался высвободить палец, но Эрдоган не позволил ему это сделать. В итоге французу некоторое время пришлось стоять в неудобной позе, с полувывернутой рукой. Все это время Макрон что-то говорил, а Эрдоган отстраненно слушал, судя по лицу, явно наслаждаясь ситуацией. Речь переводил переводчик.

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Затем турецкий лидер отпустил палец и Макрон быстро отдернул руку. После этого Эрдоган сказал главе Франции несколько слов, засмеялся и зааплодировал.

Необычное видео вызвало массу комментариев в интернете.