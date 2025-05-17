Владимир Зеленский в последние дни попал в геополитический котел, его планы сорвать переговоры в Стамбуле провалились, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Стороны договорились о дальнейших контактах, а также об масштабном обмене пленными.

«Расчет Зеленского на срыв переговоров в Стамбуле провалился. Взорвавшегося узурпатора поставили на место. Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котел», — отметил Рогов.

Политик уточнил, что Зеленский в ходе консультаций с западными кураторами подготовил «домашние заготовки». Он добавил, что все планы украинского лидера «пошли прахом».

В частности, сорвать переговоры и обвинить в их провале Россию не удалось, длительное перемирие не было заключено, европейские страны не ввели против Москвы «страшные санкции».

Ранее председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что Зеленский попал в капкан, который сам себе приготовил.