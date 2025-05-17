Эрдоган оценил возможность завершения конфликта на Украине военным путем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить военным путем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
В Стамбуле 15 и 16 мая прошли встречи представителей России, США, Украины, Турции и ряда других государств. Москва и Киев договорились о дальнейших переговорах, о масштабном обмене пленными.
«Прежде всего, чтобы положить конец войне, должны замолчать пушки и заговорить дипломатия. Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить. Эта война не может быть завершена путем военного противостояния и оружия», — разъяснил Эрдоган.
Президент Турции отметил, что Анкара полна решимости продолжить свою посредническую роль для окончания противостояния.
Эрдоган высказался о миссии Турции в урегулировании конфликта на Украине
Турция приложит все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры были продолжены, резюмировал Эрдоган.