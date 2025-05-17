Анкара поспособствует продолжению российско-украинских переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет способствовать продолжению российско-украинских переговоров. Об этом он заявил телеканалу TRT Haber.

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По словам Эрдогана, Турция будет прилагать усилия, чтобы каналы связи между конфликтующими странами оставались открытыми.

«Наша главная мечта — получить четкий результат мирных переговоров», — заявил турецкий лидер.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что России и Украине не нужно навязывать решения и давить на них в контексте урегулирования украинского конфликта. Комментируя встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, он отметил, что у сторон впервые с марта 2022 года появилась возможность сделать шаг к окончанию конфликта.