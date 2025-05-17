Президент России Владимир Путин устал от украинского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Он не очень хорошо выглядит, но хочет выглядеть хорошо», — заявил американский президент, отмечая, что Путин уже устал от конфликта.

Трампу, по его словам, тоже надоели попытки урегулировать ситуацию на Украине, поэтому он надеется, что в скором времени всё это прекратится.

«Это всё должно было закончиться через неделю, и если бы он не застрял в грязи со своими танками, разбросанными повсюду, они были бы в Киеве», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил о невозможности сделки по Украине без его участия

Дональд Трамп также заявил, что считает невозможным достичь сделки по Украине без его участия.