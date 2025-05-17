Экс-глава ФБР пришел на допрос после скандального поста

Поводом для скандала и разбирательства стал пост бывшего главы ФБР Джеймса Коми в соцсетях. Он опубликовал фото с ракушками на песке, выложенными в виде цифр 8647, что расценили как угрозу. В субботу Коми пришел на беседу к чиновникам Секретной службы в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники.

Накануне сын президента США Дональд Трамп — младший обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в призывах к убийству его отца.

Трамп-младший указал, что цифра 86 в преступной среде США означает «убить», а его отец является 47-м президентом страны.

В субботу Коми добровольно явился в Секретную службу. Он заявил, что не вкладывал в фото никаких угроз и не знал, что некоторые связывают эти цифры с насилием. При этом он признался, что удалил пост, когда поднялась шумиха.

Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР в призыве убить президента

Расследование продолжается, не исключено, что к нему подключатся ФБР и Минюст.