Анкара будет прилагать усилия для продолжения переговоров России и Украины по урегулированию конфликта.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми. Наша главная мечта — получить четкий результат мирных переговоров», — сказал он.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Как рассказал Мединский, Москва удовлетворена результатами переговоров с Киевом. Он отметил, что во время встречи стороны обсудили возможность проведения встречи глав двух государств и договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». В свою очередь, Фидан сообщил, что делегации РФ и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.