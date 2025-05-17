Исламские страны призвали создать единый энергопояс Евразии

Исламские страны могут создать единый энергетический пояс Евразии. Об этом заявил председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на пленарном заседании форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, у Туркменистана в вопросе международного экономического сотрудничества стоят в приоритете энергетические, транспортно-логистические и технологические сферы.

«В этом контексте считаю, что исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии», — заявил Бердымухамедов.

Он уточнил, что этот пояс может связать континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы. Что, в свою очередь, обеспечит кратчайшие пути доставки энергоносителей, товаров и услуг, а также объединит крупные индустриальные и сырьевые центры.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в ходе выступления в бундестаге призвала возобновить поставки газа из России. По ее словам, без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно.