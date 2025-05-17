Маск сменил имя в соцсети X на императора

Американский миллиардер Илон Маск сменил имя и аватар в соцсети X, после чего мемкоин Kekius подорожал на 150%.

В субботу Илон Маск в очередной раз сменил свое имя в соцсети X на Kekius Maximus. Бизнесмен также изменил фотографию профиля. На ней он изображен в доспехах с надписью Emperor Kekius Maximus.

Таким образом миллиардер помог вырасти мемкоину Kekius, основанному на Ethereum (ETH). После смены имени Маска монета подорожала более чем на 145%.

Ранее Маск уже менял свое имя на Kekius Maximus в соцсети X. Это было в декабре прошлого года.

Тогда курс Kekius вырос более чем на 900%, сообщала CoinGecko. Но после того как миллиардер вернулся к своему первоначальному аватару и имени, стоимость валюты резко упала до 0,001165 доллара. Это подчеркивает чрезвычайную волатильность криптовалют, основанных на мемах.

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Мемкоины — криптовалюты, вдохновленные популярными интернет-мемами.