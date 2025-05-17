В Молдавии обвинили Запад в популяризации ЛГБТ* в республике

Ряд западных государств пытается навязать Молдавии проведение парадов представителей ЛГБТ* (движение запрещено в РФ), рассказал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне несколько крупных неправительственных организаций выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ* Moldova Pride.

«Страны, не имеющие никакого отношения к Молдове, навязывают нам ЛГБТ*-парад. Молдаван уже и не спрашивают. Хотите в ЕС — размахивайте радужными флагами. За такие европейские ценности Молдавию и ее культуру истребляют власти? Мы хотим жить в стране, где 150 непонятных гендеров?», — задал риторический вопрос Шор.

По данным агентства, мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия.

Вместе с тем, отметили журналисты, решение градоначальника не имеет юридической силы, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.

Ранее сообщалось, что на экс-президента Молдавии Игоря Додона подали жалобу в полицию после заявления против ЛГБТ*.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России по решению Верховного суда от 30.11.2023.