Трамп заявил, что устал от украинского конфликта и анонсировал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что он устал от бесконечных обсуждений конфликта на Украине. У него хорошие отношения с главой России Владимиром Путиным и оба лидера скоро сами сядут за стол переговоров. Об этом американский президент сказал в интервью телеканалу Fox News.

Интервью вышло в США в пятницу, Трамп дал его программе Special Report.

Американский президент отметил, что у него «очень хорошие отношения с Путиным», и он считает, что «мы заключим сделку».

«Нам необходимо сесть за стол переговоров. Думаю, мы, скорее всего, это запланируем, потому что я устал от того, что другие люди туда ездят и прочее», — сказал Трамп.

Он отметил, что его спецпосланник Стив Уиткофф проделал «невероятную и очень тяжёлую работу». Но довершить ее может только сам Трамп:

«Это работа, которую могу сделать только я. И, думаю, мы сможем быстро добиться результата. Думаю, Путин тоже устал от всей этой истории».

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Американский лидер также раскритиковал Владимира Зеленского, отметив, что имел с ним «жесткий разговор». Трамп считает, что проблема Зеленского в том, что у него нет козырей, и он не понимает, что Киеву противостоит «огромная храбрая армия, имеющая отличное вооружение». При этом Зеленский — «лучший торговец в мире», поскольку смог добиться того, что команда Байдена даром потратила на Украину 350 млрд долларов.