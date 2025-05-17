Как назло, с переговоров в Стамбуле все же произошли утечки. По этому поводу больше всех переживает Киев, ведь им этот момент может навредить больше всего, по словам «Царьграда».

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Несмотря на то, что подобные дипломатические переговоры проводятся практически всегда в закрытом формате, после окончания переговоров, как правило, стороны выступают с официальными комментариями. Их и забирают СМИ. Но мы имеем дело и с украинской стороной, а значит, тут не может пойти все как обычно. Киев, как выясняется, придает переговорам с Россией больше огласки, чем требуется. Эксперты не до конца понимают, какие цели преследует Украина, сливая важные реплики и тезисы из процесса. Причем сливают британской прессе, в частности — The Economist. Правда, ожидаемого эффекта добиться не получилось.

По словам журналиста Оливера Кэрролла, который представлял The Economist, Мединский заявил украинской делегации: «Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три - сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?»

Хорошие знания Владимира Мединского в области истории часто подбешивают самого Зеленского, что последний в принципе не в силах скрывать. Несколько раз киевский лидер называл Мединского «советником по историческому наследию Путина». Украина снова просчиталась, надеясь заставить западную прессу поддержать саркастические выпады в сторону России. Однако эффект получился прямо противоположный.

Стали известны слова Мединского с переговоров о готовности воевать годами

Мединского в зарубежной прессе считают поборником национальных интересов, но не как не проходным членом российской делегации, как это хотел преподнести Зеленский и его команда. Мединский приехал «добивать» Украину на дипломатическом поле.

Как мы видим, Киев стреляет себе по коленям, да еще и приходится думать, как работать на том же уровне, который задал Мединский на прошедших переговорах. Москва же еще раз подтвердила, что выбор участников делегации был более чем удачным.

А что же утекло?

Военный обозреватель Егор Кучер отмечает, что по итогам переговоров условия ставит именно Москва.

«Согласно киевским инсайдам, делегация России потребовала, чтобы Украина полностью вышла из четырех регионов. На что получила отказ. В ответ русские встали и сказали, что "в следующий раз областей будет уже пять". Правда, источники наших журналистов приводят несколько иные данные - то ли в качестве ироничной ремарки, то ли всерьёз: даже не пять, а... восемь», - пишет эксперт.

Немецкий Bild ссылается на источники в делегации Украины, говоря о том, что Россия выдвигает ряд неприемлемых для Украины условий. Но немецкое издание поясняет, что опирается исключительно на неофициальную информацию от источников, приближенных к украинской стороне. Вероятно, к данным условиям Украина относит признание новых земель под контролем России. Эту версию подтверждает уже упомянутый британский журналист Оливер Кэрролл, который пояснил, что при отказе Украины выводить войска из четырех регионов России, затем им придется выводить войска из Сум и Харькова.