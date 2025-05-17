Владимир Зеленский предпринял ряд попыток сорвать переговоры в Турции, но ему не удалось отменить встречу делегаций, заявил председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом пишет РИА Новости.

Россия и Украина при посредничестве США и Турции в начале мая договорились провести мирные переговоры в Стамбуле. Украинский лидер перед встречей контактных групп сделал ряд резких заявлений, в частности, назвал российскую делегацию «бутафорской».

Зеленский полагал, что «его вопли растиражируют западные СМИ», после чего он вернется в Киев победителем, уточнил Медведчук. Он добавил, что этот сценарий был «изначально невозможен в принципе».

По словам политика, украинский лидер продолжает «прыгать, как карась на сковородке» в связи с тем, что обстоятельства для него становятся с каждым днем все хуже и хуже.

СМИ: Зеленский на встрече с РФ в Турции положился на буффонаду и совершил ошибку

Медведчук констатировал, что история переговоров в Стамбуле превратилась в историю того, как Зеленский отказывается от чего-либо, а потом соглашается.

По его словам, украинский лидер довел страну до банкротства своей «бездарной политикой и вороватой командой». Он уточнил, что президент США Дональд Трамп может управлять действиями Зеленского, «как игрок управляет бильярдным шаром».

«Сегодня он [украинский лидер] попал в капкан, который сам себе приготовил: воевать дальше нет денег и средств, заключить мирный договор — подписать себе приговор, как политическому авантюристу, который преступно повел украинский народ на убой», — констатировал Медведчук.

Ранее аналитики портала Strategic Culture предположили, что только Россия и США могут в ходе переговоров завершить противостояние на Украине.