Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были успешными, пишут обозреватели Дженнифер Кавана и Питер Слезкин в статье для The American Conservative (TAC).

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли прямые переговоры между Москвой и Киевом. Они продолжались два часа. Стороны договорились о дальнейших контактах, анонсировали масштабный обмен пленными «1000 на 1000».

«Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно. Самое главное — обе стороны договорились продолжать переговоры», — уточнили аналитики.

По их оценке, стороны в ходе встречи достигли определенного прорыва, оправдали ожидания администрации США.

Эксперты подчеркнули, что Вашингтону следует и далее способствовать мирным переговорам между обеими сторонами конфликта.

Назван страх Зеленского после переговоров

Кроме того, США не стоит обращать внимание «на грозные требования европейцев» оказывать давление на Москву, резюмировали Кавана и Слезкин.