Урегулировать конфликт на Украине могут только Россия и США в ходе прямых переговоров глав государств, пишет портал Strategic Culture.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встреча делегаций прошла в пятницу, 16 мая. Стороны договорились продолжить контакты.

«Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем», — пояснили специалисты.

В частности, уточнили аналитики, поведение Владимира Зеленского, критикующего усилия российских политиков и дипломатов по завершению боевых действий, показало, что с ним нельзя вести существенный диалог.

Эксперты предположили, что урегулирование конфликта мирным путем произойдет только на высшем уровне правительств США и России. В связи с тем, что Соединенные Штаты — главный участник в прокси-войне против Москвы, добавили эксперты.

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Высказывания европейских лидеров, их попытки оказать давление на Россию, отчетливо показали, что они желают лишь продолжения конфликта и кровопролития, резюмировали специалисты.